Великий гол «Арсенала», который раскатал «Лестер» с пяточками, стеночками и забеганиями

«Арсенал» обыграл «Лестер» в рамках девятого тура АПЛ со счетом 3:1.

Последний мяч футболисты «Арсенала» обернули в изящный перфоманс. Сперва Бельерин катнул в сторону Озила, а тот красиво пропустил мяч, который по ровной траектории долетел до Обамеянга. Габонский страйкер отдал пас немцу на забегание, а десятый номер «Арсенала», получив мяч, стильно перекинул Каспера Шмейхеля и вернул Обамеянгу – и партнер лаконично завершил атаку.

У Озила в этом матче гол и 2 ассиста.

«Арсенал» идет на пятом месте, «Лестер» – на 11-м, но впереди самое крутое.

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