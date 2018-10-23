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Все шедевры из матча «Арсенал» – «Лестер», в котором Месут Озил сыграл на уровне Лионеля Месси

Все шедевры из матча «Арсенал» – «Лестер», в котором Озил сыграл на уровне Месси
Eurosport

1 час назадОбновлено 22 мин. назад

Немец ушел из сборной и заново расцвел.

В матче девятого тура чемпионата Англии-2018/19 «Арсенал» на своем поле обыграл «Лестер» – 3:1.

Счет в игре открыли гости: Бен Чилуэлл выполнил прострел, а Эктор Бельерин срезал мяч в свои ворота.

Затем вступила в дело магия Месута Озила: немец еще до перерыва выровнял положение, разыграв изящную стеночку с Бельерином.

Во втором тайме Месут вспорол оборону «лис» гениальным пасом на все того же Бельерина, который выкатил мяч Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Окончательный счет в игре установил Обамеянг при непосредственном участии гениального Озила.

  • «Арсенал» выиграл 10 матчей подряд во всех турнирах впервые с октября 2007 года.
  • В следующем туре «канониры» сыграют с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» выиграл десять матчей подряд, но это случайность. Эмери не гений, ему просто везет

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