Все шедевры из матча «Арсенал» – «Лестер», в котором Месут Озил сыграл на уровне Лионеля Месси

В матче девятого тура чемпионата Англии-2018/19 «Арсенал» на своем поле обыграл «Лестер» – 3:1.

Счет в игре открыли гости: Бен Чилуэлл выполнил прострел, а Эктор Бельерин срезал мяч в свои ворота.

Затем вступила в дело магия Месута Озила: немец еще до перерыва выровнял положение, разыграв изящную стеночку с Бельерином.

Во втором тайме Месут вспорол оборону «лис» гениальным пасом на все того же Бельерина, который выкатил мяч Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Окончательный счет в игре установил Обамеянг при непосредственном участии гениального Озила.

«Арсенал» выиграл 10 матчей подряд во всех турнирах впервые с октября 2007 года.

В следующем туре «канониры» сыграют с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» выиграл десять матчей подряд, но это случайность. Эмери не гений, ему просто везет

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