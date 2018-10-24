Защитник Маркос Алонсо продлил контракт с «Челси» до 2023 года

Защитник «Челси» Маркос Алонсо продлил контракт с лондонским клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

«Я счастлив остаться здесь и продолжать играть за одну из лучших команд в мире. Это были очень хорошие два сезона», – цитирует Алонсо официальный сайт «Челси».

Маркос – выпускник академии «Реала» и в 2010-м провел один матч за главную команду.

Из «Кастильи» испанец ушел в «Болтон», затем оказался во «Фиорентине», откуда в 2016 году за 30 миллионов евро попал в «Челси».

В Лондоне Алонсо выиграл АПЛ-2016/17 и Кубок Англии-2017/18.

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