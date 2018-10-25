Tyden.cz: Роман Абрамович продаст «Челси» чешскому миллиардеру

Самый богатый предприниматель Чехии Петр Келлнер заинтересован в покупке лондонского «Челси».

Как сообщает Tyden.cz, ссылаясь на источник в Лондоне, первые переговоры между Келлнером и нынешним владельцем «Челси» Романом Абрамовичем пройдут в ближайшие дни.

После нашумевшего дела с отравлением Скрипалей Абрамовичу закрыли британскую визу, и российский миллиардер был вынужден получить паспорт гражданина Израиля. Впрочем, этот документ не обеспечивает Абрамовичу права на полноценное нахождение в Англии, устанавливая различные ограничения (например, в мае этого года «Ведомости» сообщали, что с паспортом Израиля можно жить в Великобритании не более 90 дней из 180).

В таких условиях управлять топ-клубом английской Премьер-лиги довольно непросто – именно поэтому Абрамович решился на продажу «Челси». Келлнер, чье состояние оценивается в 15,5 млрд долларов, выглядит логичной фигурой, чтобы сменить Абрамовича: он поддерживает более-менее тесные отношения с российским миллиардером и даже занимает на «Стэмфорд Бридж» вип-ложу, которая находится по соседству с ложей нынешнего президента «синих».

Абрамович стал президентом «Челси» в 2003 году.

В эпоху Абрамовича «Челси» стал одним из сильнейших клубов Англии: «синие» 5 раз выиграли национальный чемпионат, а в сезоне-2011/12 победили в Лиге чемпионов.

Bloomberg: Роман Абрамович готов продать «Челси» за 3,36 млрд евро

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