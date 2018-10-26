Getty Images

Жозе Моуринью: «Нам важно сохранить Де Хеа, но я не уверен, что он останется»

Моуринью: «Нам важно сохранить Де Хеа, но я не уверен, что он останется»
Eurosport

50 мин. назад

«Дьяволы» могут потерять главную звезду.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи об уходе вратаря Давида де Хеа по окончании действующего соглашения.

«Я не уверен в том, что он продлит контракт. Не могу подобрать правильное слово на английском. Давайте посмотрим, как все сложится. Только клуб, Давид и его представители знают ответ.

Я могу сказать только то, что и так все знают: насколько он хорош и важен для «Манчестер Юнайтед». И если клуб хочет становиться сильнее, а не наоборот, очень важно сохранить Де Хеа», – цитирует Моуринью Sky Sports.

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Снайпер Хара ввалил «Филадельфии» сначала от синей линии, а потом – из-за своих ворот

02:48
Популярные видео
Сутер провел 1000-й матч в НХЛ и отпраздновал ассистом на гол «Лос-Анджелесу»
 239 просмотров8 ч
Топ-10 голов Златана в MLS. Столь ослепительного хит-парада ты не видел никогда
6 146 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться