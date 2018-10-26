Жозе Моуринью: «Нам важно сохранить Де Хеа, но я не уверен, что он останется»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи об уходе вратаря Давида де Хеа по окончании действующего соглашения.

«Я не уверен в том, что он продлит контракт. Не могу подобрать правильное слово на английском. Давайте посмотрим, как все сложится. Только клуб, Давид и его представители знают ответ.

Я могу сказать только то, что и так все знают: насколько он хорош и важен для «Манчестер Юнайтед». И если клуб хочет становиться сильнее, а не наоборот, очень важно сохранить Де Хеа», – цитирует Моуринью Sky Sports.

Контракт Де Хеа истекает летом 2019 года.

На испанца претендует туринский «Ювентус».

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