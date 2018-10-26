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Совет футбольных ассоциаций хочет запретить замены в добавленное время из-за затяжек

Совет футбольных ассоциаций хочет запретить замены в добавленное время из-за затяжек
Eurosport

38 мин. назад

Оставлять замены на концовку станет бессмысленнее.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), который занимается регулированием правил футбола, может предложить запрет на замены в добавленное время, чтобы избежать умышленное затягивание времени.

IFAB провел исследование и выяснил, что четверть замен в АПЛ проводится в добавленное время. Вдобавок предлагается, чтобы замененный футболист покидал поле через ближайшую границу, а не у технической зоны. Правда, в предложениях много неясностей.

«Сложный момент. Значит ли это, что по истечении 90 минут игры, если у тебя случится травма, команде придется доигрывать вдесятером? Кто конкретно будет решать, тянет ли игрок время или у него действительно травма?» – цитирует тренера «Кристал Пэласа» Роя Ходжсона BBC.

  • Вносить ли эти вопросы на ежегодную конференцию IFAB решат в следующем месяце.
  • Сама она пройдет в марте 2019 года.
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