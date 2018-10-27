У «Ливерпуля» Юргена Клоппа впервые шикарная скамейка. Это инвестиция в титул

Штамп «тренерская команда» идеально применим к «Ливерпулю» – идеи Клоппа выделяются даже на фоне мощных конкурентов. Парадокс в том, что Мерсисайд жутко зависел от формы лидеров в каждом сезоне Юргена.

Сильнее всех на результаты влияли Лаллана, Коутиньо и Мане. Достойных альтернатив им не было. Адам комбинирует крутую технику и шикарное чтение игры – по сути именно он возглавлял прессинг Клоппа. У Филиппе есть одно уникальное качество – голами с дистанции бразилец либо приоткрывал игру, либо решал ее в нужный момент.

Важность Мане вскрылась во время Кубка Африки-2017. К нему «Ливерпуль» подошел в лидерах АПЛ, без Садио набрал два очка из девяти и просел по качеству игры. До прихода Салаха сенегалец был единственным, кто давал скорость в атаке. На нем была четверть всех обводок команды, в отрезок без него «Ливерпуль» создавал на четверть меньше явных моментов.

Садио Мане, «Ливерпуль»Getty Images

В этом сезоне такой зависимости от лидеров нет. Во-первых, сказывается сыгранность – Клопп работает с «Ливерпулем» больше трех лет. Во-вторых, идеи Юргена эволюционируют – команда отдает мяч, ведя в счете, прессингует не так интенсивно, как раньше, за счет этого надежнее обороняется.

Результаты хорошо иллюстрирует прогресс, решения Юргена и визуальные впечатления от игры – еще лучше. Клуб не взял игрока на замену Коутиньо – таких на рынке немного, но «Ливерпулю» он не нужен сам по себе. Лаллана даже после возвращения не проходит в состав – конечно, на это повлияла форма самого Адама, но команда банально обходится без него.

Осенью «Ливерпуль» не потек даже из-за спада Салаха и травмы Фирмино. Перечисленные выше причины определенно помогли Клоппу. Еще одна скрывается за глубиной состава – скамейка «Ливерпуля» позволяет не замечать регресс лучшего бомбардира и отсутствие ключевого игрока в атаке.

Роберто Фирмино, Мохамед Салах («Ливерпуль»), «Тоттенхэм»Getty Images

Уровень запасных подскочил после покупки Шачири и возрождения Старриджа. Тут сработали два фактора – в целом продуманная политика «Ливерпуля» на трансферном рынке (Джердан достался по скидке) и просто индивидуальная работа над собой (Дэниел изучал стиль Клоппа в «Вест Бромвиче»).

Футболисты приносят пользу разными способами. Старридж скопировал модель Фирмино – больше пашет без мяча, больше опускается за мячом, чаще открывает свободные зоны для Салаха. Дэниел изменился, чтобы соответствовать тактике Клоппа. Юргену в свою очередь не выходил на рынок, а команда получила достойную альтернативу Фирмино.

Приход Шачири позволил использовать другую схему. Базовая для «Ливерпуля» – 4-3-3. С Джерданом в старте команда переходит на 4-2-3-1. Соперник не успевает перестроиться в самой игре, «Ливерпуль» становится гибче в целом и в теории лучше вскрывает автобусы.

Прямая польза от запасных проявилась уже в четырех матчах. Старридж шикарно заменил Фирмино против «ПСЖ» и сравнял счет после выхода на замену с «Челси». Без перфомансов Дэниела «Ливерпуль» точно не лидировал бы в АПЛ и имел бы больше проблем в ЛЧ.

Шачири ярко отыграл против «Саутгемптона» и «Хаддерсфилда». В первом поучаствовал в двух голах из трех, во втором – отдал победный ассист. Его передачи вразрез и убойное исполнение стандартов – еще один плюс для команды. В этом смысле он компенсировал продажу Коутиньо и замаскировал отсутствие пикового Лалланы.

Последним в очереди должен стать Фабиньо. На его адаптацию Клопп отвел полгода, но с ним «Ливерпуль» будет еще сильнее. Бразилец лучше отбирает мяч, чем Хендерсон и Вейналдум, и лучше страхует крайних защитников. С Фабиньо команда сможет задействовать еще больше игроков в атаке без потери баланса.

В предыдущих сезонах «Ливерпуль» выбывал из гонки за титулом по итогам зимы. Сейчас у команды гораздо больше шансов продержаться до мая. «Ливерпуль» – железно второй претендент на титул, но приблизился к «Сити» не только по качеству игры, но и по уровню запасных. Это суперважно в лиге, где нельзя быть командой с одним планом на игру.

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