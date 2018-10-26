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Жозе Моуринью: «МЮ» и «Эвертон» похожи в плане амбиций»

Моуринью: «МЮ» и «Эвертон» похожи в плане амбиций»
Eurosport

14 мин. назад

Португалец троллит?

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии игры с «Эвертоном» высоко оценил летнюю трансферную кампанию мерсисайдского клуба.

«Невероятные инвестиции. Мы знали, что клуб будет двигаться в этом направлении. Они подписали отличных футболистов, игроков из «Барселоны». Именно к этому уровню и стремится «Эвертон». Их амбиции очень схожи с нашими», – цитирует Моуринью Goal.

  • Матч «МЮ» и «Эвертона» пройдет 28 октября. Команды занимают десятое и восьмое места соответственно.
  • Летом «ириски» потратили 173 миллиона евро.
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