«Тоттенхэм» до конца 2018 года будет играть на «Уэмбли»

Лондонский «Тоттенхэм» не переедет на новый стадион в 2018 году. Оставшиеся домашние матчи до нового года «шпоры» проведут на «Уэмбли».

«К сожалению, я не могу назвать вам дату первого матча на новом стадионе. Подрядчики срывают сроки. Мы оказываем на них давление, но срок сдачи стадиона неизвестен», – цитирует президента «Тоттенхэма» Дэниэля Леви The Telegraph.

«Тоттенхэм Стэдиум» строят на месте старого стадиона «шпор» – «Уайт Харт Лейн».

Вместимость новой арены составит 62 тысячи зрителей.

Первоначально стадион должны были открыть в сентябре.

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