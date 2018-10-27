Эрик Кантона: «Я страдаю, когда смотрю матчи «МЮ», и вижу, как прекрасно играет «Сити»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона резко, но справедливо прошелся по «МЮ» эпохи Жозе.

«Это не тот мужчина, что ей нужен», – Кантона нашел ловкую любовную метафору, описывая взаимоотношения Моуринью и «МЮ» в интервью BBC.

«Даже проигрывая, можно и дальше рисковать. Но Жозе проигрывает «Ювентусу», и итальянцы 77% матча владеют мячом. Вы себе такое могли представить, когда «МЮ» тренировал Фергюсон?

Я страдаю, когда смотрю на это. И страдаю еще больше, когда вижу, как прекрасно играет «Сити». В «Юнайтед» никогда не дадут шанса игроку, который знает клуб, его философию. Не хочу, чтобы люди думали, что я это говорю, так как хочу стать главным тренером в «МЮ». Это просто правда.

Что насчет Райана Гиггза? Они должны дать шанс любому экс-игроку, который захочет тренировать клуб», – подытожил Кантона.

Пока «Юнайтед» тихо едет вниз по таблице АПЛ – уже на 10-й строчке.

28 октября «МЮ» сыграет с «Эвертоном» в 19:00.

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