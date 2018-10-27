2,5 года в СИЗО и 88-е место Forbes. Миллиардер из Чехии готов перехватить «Челси» у Абрамовича

На днях вы точно встречали имя Петра Келлнера. Чешский олигарх (наиболее точное для него слово), по данным еженедельника Tyden, ссылающегося на источники в Лондоне, выкупил VIP-ложу на «Стэмфорд Бридж» рядом с Абрамовичем, чтобы намекнуть: пора.

У Абрамовича есть причины продать «Челси»

Последний год Романа Аркадьевича выдался жестким: из-за скандала со Скрипалями на непростых русских британцев свалились терабайты давления; миллиардер таки оформил гражданство Израиля, потому что его островитянская виза закончилась, а с получением новой возникли препятствия. Заявку он отозвал, ведь въезд в Великобританию подданным ближневосточного государства возможен и без виз, только не более чем на шесть месяцев. «Израильтянам необходима виза, если они намерены жить, работать или учиться в Соединенном Королевстве», – сказала тогда председатель правительства Тереза Мэй.

Владелец «Челси» Роман АбрамовичGetty Images

Новые условия мешают Абрамовичу ходить на стадион: он уже пропустил победу в Кубке Англии и несколько домашних матчей этого сезона. И хотя медиа – британские или ТАСС – сто раз опровергали желание избавиться от «Челси», ни для кого не секрет: все очень серьезно.

Летом Палата общин, основываясь на резонансном расследовании BBC, зарядила в пушку документ с калибром «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании». Отчет, вкратце, упрекал Кремль в использовании Лондона для коррупционных активов «друзей» Путина, в том числе для подрыва национальной безопасности Королевства, и в отмывке четверти от вообще всех грязных фунтов, влитых в британскую недвижимость под видом иностранных инвестиций. Парламентарии уже заказали стратегию борьбы с российским политическим режимом и предложили усилить финансовое давление на Путина и его окружение. В их планах – создать единый реестр международных корпораций, владеющих недвижимостью и получающих государственные контракты.

А поскольку Абрамович близкий соратник Путина (эту мысль пропагандировал когда-то самый популярный русский в Великобритании Роман Березовский), на острове пошла как бы травля, не имевшая до этого аналогов: The Sun прозвала его любимым сыном Путина, а The Guardian зарядил заголовок «Заплатит ли Абрамович за приближенность к Путину?» Остальные причины, такие как остановка строительства новой грандиозной арены, провал репутации и отказ в продаже клуба китайцам, генерируют предположение: у «Челси» скоро будет новый хозяин.

Владимир ПутинGetty Images

Кто новый папа и почему он?

Петр Келлнер родился на севере Чехословакии, окончил Высшую школу экономики в Праге, участвовал в протестных движениях 1989 года. После отхода коммунистов от власти, в 1990-х занялся тоталитарной приватизацией во всем постсоветском блоке. Его империя – инвестиционный фонд PPF – стартовала в 91-м, когда он и два друга, Милан Винклер и Милан Мадерыч, закупали компьютеры в Азии для чехословацких компаний. На планерку Винклер принес инсайд: готовится закон о приватизации. Осознав все его прелести, мужчины основали инвестиционную группу PPF. «Нам стало ясно: это возможность прижаться к огромному разделу государственных владений через купонную приватизацию», – писал в автобиографии Винклер.

Мадерычу эта идея не нравилась – осталось двое. Через год, когда нашли инвесторов на рекламную кампанию, в первом приватизационном круге PPF выкупил 1,4% всех государственных компаний (телевидение, страховую и т. д.), а еще через год, когда Чехословакия разделилась, он забрал еще 200 фирм с номиналом в пять млрд крон. В 1994-м Винклер покинул фонд по непонятным причинам (информация держится в секрете), а Келлнера затаскали по судам. В СИЗО бизнесмен провел 2,5 года; дело длилось больше десяти лет; только в конце 2000-х, когда президент Вацлав Клаус ввел республиканскую амнистию, судебный ад прекратился. Во всем этом есть безусловная связь, ведь именно Клаус инициировал закон о приватизации, тем не менее, со временем Келлнер стал мажоритарным акционером компании, а его состояние на сегодня оценивается в 15,5 млрд долларов, что отправило его на 88-е место в списке Forbes.

В Чехии Келлнер, особенно на родном севере, воспринимается негативно. Именно это не дает ему уйти в политику, когда Дональд Трамп или Андрей Бабиш (магнат и премьер Чешской Республики) задают мировой тренд.

У Петра не лучшая репутация. Может, это и есть мотив купить «Челси» В Чехии теперь вовсю обсуждают вероятность сделки. Говорят, первая причина – экономическая. У «синих» фанаты во всем мире, прежде всего в Южной Америке и Африке. Если какой-нибудь Home Credit, куда инвестирует PPF, хочет туда экспандировать, это имеет смысл.

Оливье Жиру, Эден Азар, «Челси»Getty Images

Но чтобы вывести сам клуб в прибыль, верится с трудом. Абрамовичу на это потребовалось девять лет: только после победы в Лиге чемпионов «Челси» завершил год в плюсе. Хотя известно, что выручка от последующих сезонов зависела от результатов, и верить в то, что деньги – главный мотив, не очень хочется.

Вторая причина – престиж. Покупка топ-клуба Англии, как покупка искусства – сегодня именно так. Сделав это, Келлнер бы приблизился к списку мировой элиты, а его фонд PPF – к новым рынкам.

«Сложно спекулировать на эту тему. Причин несколько, – рассказал в интервью Eurosport директор чешского инвестиционного фонда C2H Михал Мичка. – Мне кажется, это и исполнение мечты, и любовь к футболу, и нетворкинг, и статус, и просто рынок – сейчас можно отхватить по дешевке, а позже продать тем же русским или китайцам в разы дороже. «Челси» – это глобальный бренд, чья стоимость не характеризуется цифрами, а, скорее, искусством. Это искусство для богатых».

Футбол – всемирный феномен, который только проникает в большие страны, например, в Китай. Владение лондонским клубом открывает Келлнеру и PPF двери в новые города и страны, куда раньше было тяжело попасть. «Мы не знаем целей PPF, но, может, они хотят выйти на китайский рынок? Или другое. Инвестировать в топ-клуб – это как инвестировать в вино. Это PR. У Келлнера много денег, но кто его знает? А кто о нем будет знать, если он купит «Челси»?», – добавил Мичка.

Престиж и обогащение – взаимосвязанные вещи.

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