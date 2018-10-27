Моуринью встретился со спасенными из пещеры тайскими детьми и нежно приобнял каждого мальчугана

Ребята из тайской футбольной команды «Дикие кабаны», которые в июле две недели не могли выбраться из затопленной пещеры, побывали на базе «Манчестер Юнайтед».

Мальчишек встретил лично главный тренер «дьяволов» Жозе Моуринью. Он тепло поприветствовал и приобнял каждого из них, после чего сделал с юными футболистами совместное фото.

Дети находились в пещере с 23 июня по 10 июля. Они зашли туда, чтобы укрыться от дождя, но вскоре вход затопило и завалило камнями.

Вместе с ними спасли и их 25-летнего тренера.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме