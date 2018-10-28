Фирмино упал у углового флага, но все равно сделал точную передачу пяткой между ног противнику

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино не отметился результативными действиями в матче против «Кардиффа», но запомнился благодаря крутому трюковому скиллу.

Бразилец боролся около лицевой линии с защитником валлийцев Виктором Камарасой. Роберто даже в падении сохранил хладнокровие и отдал слепой пас партнеру пяткой между ног сопернику.

Голы и ассисты Фирмино не потребовались «Ливерпулю» – «красные» разнесли «Кардифф» со счетом 4:1.

У Фирмино в десяти матчах АПЛ-2018/19 два гола и столько же результативных передач.

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