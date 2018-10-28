Twitter

Фирмино упал у углового флага, но все равно сделал точную передачу пяткой между ног противнику

Фирмино упал у углового флага, но все равно сделал точную передачу пяткой между ног противнику
Eurosport

1 час назад

Феноменальный трюк.

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино не отметился результативными действиями в матче против «Кардиффа», но запомнился благодаря крутому трюковому скиллу.

Бразилец боролся около лицевой линии с защитником валлийцев Виктором Камарасой. Роберто даже в падении сохранил хладнокровие и отдал слепой пас партнеру пяткой между ног сопернику.

  • Голы и ассисты Фирмино не потребовались «Ливерпулю» – «красные» разнесли «Кардифф» со счетом 4:1.
  • У Фирмино в десяти матчах АПЛ-2018/19 два гола и столько же результативных передач.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Прокат Медведевой и та самая ошибка, которая откинула ее на седьмое место в короткой программе

03:19
Популярные видео
Безупречное выступление Туктамышевой на Skate Canada, к которому теперь стремится Медведева
1 682 просмотров10 ч
«Бекао введет чит HESOYAM, Хулена снимут прямо в перерыве». 6 аргументов против Вальверде и Лопетеги
1 710 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться