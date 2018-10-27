Мохамед Салах не забивает аномально много. Он сменил роль, но все равно очень крут

Мохамед Салах заколотил в прошлом сезоне АПЛ слишком много. Логично, что в розыгрыше-2018/19 аномальную реализацию (а она была признана таковой почти всеми экспертами) поддерживать слишком тяжело. Но даже такие вводные не спасли египтянина от потока грязи. Болельщики и журналисты примешали к хейтерам Мо даже Клоппа, который менял Салаха в важных матчах, когда нужно было отыгрываться или обязательно побеждать. Показательная отправка на банку за полчаса до конца матча с «Челси» и чейндж Мо за несколько минут до истребления «ПСЖ» казались концом африканских чудес в европейском футболе, но Салах не обратил на это внимание.

«Он по-прежнему хорош в атакующих действиях, и это главное. Финишинг гарантировать почти невозможно», – объяснил Юрген Клопп замену египтянина в матче с «ПСЖ». С тех пор прошел месяц: Салах забил в трех играх подряд (4 гола) и заткнул критиков. Кризис Мохамеда, который раздули после тяжелого входа в сезон, был слишком преувеличен, а западение результативности ожидалось. У египтянина был мозговыносящий прошлый сезон, который завершился травмой и форсированным восстановлением к чемпионата мира. Там счастья Салах тоже не получил – поражения от сборной России часто травмируют психику. Но если без шуток – Мо образца нового сезона едва ли слабее себя прошлогоднего.

Во-первых, египтянин один из лучших в АПЛ по ключевым показателям на позиции. Он входит в тройку по ударам, ударам в створ и ударам из штрафной, а еще чаще других имеет явные моменты. Слишком хорошо для проваливающегося парня. Не правда ли?

Во-вторых, к скоростному и роббеноподобному стилю Салаха до сих пор не приспособились защитники. АПЛ подготовила бультерьеров для сдерживания атакующих задумок Клоппа, но так и не нашла противоядия против Мохамеда. Египтянин со старта сезона-2018/19 обладает лучшим в лиге xG, а значит в долгосрочной перспективе будет забивать больше.

К тому же форвард генерирует больше голов, чем ему предсказывает xG. Во всех сезонах египтянин выстреливал лучше, чем рассчитывали статистики, а значит оснований для провала на протяжении всей кампании-2018/19 нет. Клопп осознавал, что лидер не потерял скиллов, которые сделали из него машину для казней, и не усаживал Мо в запас даже после откровенно неудачных перфомансов. Теперь египтянин платит тренеру возвращением прошлогоднего форсажа.

В матче с «Кардиффом» у Мо прорезались навыки распасовщика. Две голевые передачи и 3 ключевых паса – странные для форварда (египтянин по мнению Whoscored играл центрального нападающего) показатели, но новый Салах такой. Он чаще смещается в новые зоны (центр атаки) и ищет партнеров. Эволюция лидера «Ливерпуля» идет по плану. И за ней следят даже на табло египетской лиги.

За историю АПЛ никто из парней, кто забивал больше 30 голов за сезон (таких было шесть), не сохранял прежнюю результативность. Салах вряд ли станет первым, но выдать достойные 20-25 способен. «У меня не было сомнений, у него не было сомнений, но, если об этом постоянно спрашивают, начинаешь задумываться. Надеюсь, разговоры о спаде Салаха теперь прекратятся», – сказал Клопп после дубля египтянина в ЛЧ. Юрген, кажется, ты дождался.

«Ливерпуль» – «Кардифф» – 4:1

Следи за нами в твиттере и узнавай главные новости первым