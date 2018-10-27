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Впечатляющий спринтерский забег и элегантная подсечка Садио Мане, который оформил разгром «Кардиффа»

Впечатляющий спринтерский забег и элегантная подсечка Мане, который оформил разгром «Кардиффа»
Eurosport

1 час назад

Ему позавидует новоиспеченный форвард из Ямайки.

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане установил окончательный счет матча чемпионата Англии-2018/19 против «Кардифф Сити» – 4:1.

На 87-й минуте сенегалец на крейсерской скорости промчался через полполя, и, обыгравшись с Мохамедом Салахом, поразил дальний угол стильной подсечкой.

  • «Ливерпуль» как минимум до матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ с 26 очками.
  • На счету Мане шесть голов в девяти матчах чемпионата Англии.
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