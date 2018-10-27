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Матч «Ливерпуля» и «Кардиффа» показывали на табло египетского стадиона. Конечно же, из-за Салаха

Матч «Ливерпуля» и «Кардиффа» показывали на табло египетского стадиона. Конечно же, из-за Салаха
Eurosport

23 мин. назад

Что дальше: световые проекции матчей на домах?

«Ливерпуль» в домашнем матче чемпионата Англии разгромил «Кардифф Сити» со счетом 4:1.

За игрой наблюдали не только зрители на переполненном «Энфилде» и у телеэкранов, но и те, кто пришли на один из египетских стадионов. Матч в прямом эфире вывели прямо на табло арены, чтобы все могли посмотреть за подвигами форварда «красных» Мохамеда Салаха.

  • Мо не подвел армию болельщиков: на его счету гол и два ассиста.
  • Салах в десяти матчах АПЛ забил пять мячей и сделал четыре ассиста.
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