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Вертолет владельца «Лестера» упал возле стадиона после игры с «Вест Хэмом» и загорелся

Вертолет владельца «Лестера» упал возле стадиона после игры с «Вест Хэмом» и загорелся
Eurosport

33 мин. назад

Кто был на борту и что произошло – неизвестно.

Личный вертолет владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи потерпел крушение возле «Кинг Пауэр Стэдиум» сразу после матча с «Вест Хэмом» (1:1).

Летательное средство упало возле клубной парковки и загорелось, к месту крушения сразу направились машины скорой помощи и полиции, сообщает The Sun.

  • Вишаю в апреле исполнилось 60 лет.
  • Шривадданапрабха стал владельцем «Лестера» в феврале 2011 года.
  • В сезоне-2015/16 «лисы» сенсационно стали чемпионами Англии.
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