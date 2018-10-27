Вертолет владельца «Лестера» упал возле стадиона после игры с «Вест Хэмом» и загорелся
Кто был на борту и что произошло – неизвестно.
Личный вертолет владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи потерпел крушение возле «Кинг Пауэр Стэдиум» сразу после матча с «Вест Хэмом» (1:1).
Летательное средство упало возле клубной парковки и загорелось, к месту крушения сразу направились машины скорой помощи и полиции, сообщает The Sun.
- Вишаю в апреле исполнилось 60 лет.
- Шривадданапрабха стал владельцем «Лестера» в феврале 2011 года.
- В сезоне-2015/16 «лисы» сенсационно стали чемпионами Англии.
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