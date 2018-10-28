Жозе Моуринью – плохой воспитатель. Его методы устарели и не подходят молодым звездам «МЮ»

Во вторник «Ювентус» обыграл «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», а Жозе Моуринью вновь показал болельщикам соперника три пальца. Тренер «Юнайтед» выглядел уязвимым и уставшим от критики. Он явно бесился от необходимости оправдываться за очередной неудачный матч.

Жозе постоянно атакуют журналисты, соперники и болельщики, но тренер «Юнайтед» сам усложняет себе жизнь. Когда ему что-то не нравится, португалец превращается в злобную фурию, а его действия с трудом поддаются логике.

Жозе Моуринью показывает три пальца фанатам «Ювентуса»Imago

Он не только грубит экспертам и собачится с руководством, но и срывается на игроков. В «МЮ» проявились все проблемы позднего Моуринью и как тактика, и как психолога. Тренер поучает звезд и открыто обвиняет отдельных игроков в неудачах. Его выбор состава часто основывается не на схемах, а на дисциплине и личных симпатиях.

Недавно об эмоциональном переключателе Моуринью рассказал Эден Азар: «Если ты выигрываешь, Моуринью – лучший тренер, какого только можно себе представить. Тогда он твой друг, и ты можешь делать все, что хочешь. Хочешь выходной? Он даст тебе два. Если результаты плохие, он начинает критиковать игроков».

То, с чем столкнулся Азар в «Челси», повторяется в «Манчестер Юнайтед». За каждую ошибку – не только в игре, но и в общении с тренером – игрок отправляется на лавку и выбирается оттуда очень нескоро. В последние годы к резким кадровым решениям добавились публичные казни. Иногда для неприязни Особенному даже не нужен повод – Жозе сомневается в игроке и проверяет его на стойкость.

Педро Леону досталось еще в «Реале». Когда на пресс-конференции Моура спросили, почему он исключил испанца из состава на матч, тот ответил: «Вы говорите о Педро Леоне, как будто он Зинедин Зидан, Диего Марадона или Альфредо ди Стефано. Когда он будет работать так, как я хочу от него, ему будет проще получить право играть. Если он не будет этого делать, это создаст для него трудности».

Позже Леон рассказывал, как в личном разговоре Жозе пообещал: «Ты не будешь играть, даже если весь остальной состав «Реала» разобьется в авиакатастрофе». Для игрока такой психологический прессинг стал серьезным стрессом.

В «Юнайтед» под прицел Моуринью попали Погба, Шоу и Марсьяль. Два француза раздражали Жозе тем же, чем и многие другие креативные футболисты в предыдущих клубах: их не получалось привязать к конкретным позициям и они плохо отрабатывали в защите.

В прошлом сезоне в качестве урока для Погба Моуринью ввел вместо него в состав молодого воспитанника Скотта Мактомини. По сравнению с Полем он был посредственностью, зато прилежно выполнял все указания тренера. На Мактомини легла неподъемная задача заменить Погба, но для Моуринью он был просто разменной монетой, необходимой для воспитания француза.

Шоу досталось еще сильнее. Многострадальный защитник никак не мог выбраться из психологической ямы после двойного перелома ноги и регулярно получал от Моуринью на пресс-конференциях: «Проблемы Люка связаны с характером, с уверенностью, с классом. Я не могу сравнивать его с остальными. Он сильно отстает».

В итоге Шоу вернулся в состав и ярко играет в этом сезоне. Он даже заключил новый контракт с клубом и поблагодарил Жозе. В его случае тычки от тренера сработали как мотивация, но очевидно, что такой специфический метод не мог быть универсальным.

Еще до размолвок с Погба и Шоу недостатки муштры показали отношения Моуринью с Мхитаряном. В первый сезон Генрих долго адаптировался, зато в итоге стал одним из творцов победы в Лиге Европы. Но уже осенью 2017-го, после череды неудачных матчей, достижения были забыты, а застенчивого армянина все больше удручало невнимание тренера. Моуринью не собирался нянчиться с футболистом и просто пристроил его в «Арсенал».

Жозе Моуринью и Генрих МхитарянGetty Images

Иногда Моуринью принимает еще более спорные решения. Эрик Байи потерял место в основе этой весной. Официальная причина отсутствия центрдефа звучала как отмазка: Смоллинг и Джонс нуждаются в практике перед ЧМ, поэтому играют они. Едва ли Жозе, до этого резко критиковавший отношение к Джонсу в сборной, проявил такое благородство ради Гарета Саутгейта.

Инсайдеры называли другой мотив: Моуринью разозлило, что Байи пропускает некоторые матчи из-за незначительных травм, и взялся за воспитание защитника. Раньше тренер уже критиковал игроков «МЮ» за нежелание играть через боль. В итоге Байи пропустил финал Кубка Англии, в котором ошибка Фила Джонса привела к победному голу Азара с пенальти.

Байи оказался в трудном положении. Он так и не набрал форму после долгого отсутствия, а каждая погрешность на старте сезона-2018/19 возвращала его на лавку. В последний раз с «Ньюкаслом» Моуринью вообще заменил Эрика на 19-й минуте после двух пропущенных мячей. Мало кто удивится, если ивуариец окончательно лишился доверия тренера.

Решения Моуринью только ухудшают ситуацию. Шоу и Марсьяль вернулись на высокий уровень в «МЮ», но с Байи этого может не случиться – по слухам, игроком уже интересуются «Арсенал» и «Тоттенхэм». В команде еще меньше определенности с составом, чем когда ее возглавил Жозе.

Моуринью любит игроков, похожих на него самого: Дрогба, Матерацци, Ибрагимовича, Феллайни. Сержантов, которые ради генерала будут кусаться, бить по ногам и истекать кровью. Если игрока что-то не устраивает, Особенный в духе спартанцев предлагает валить из команды.

Но звезды современного «МЮ» отличаются от суровых мужиков из «Челси» и «Интера» конца нулевых. Сейчас футболисты инфантильны и не так мужественны, они больше говорят о проблемах и зацикливаются на них. Тренер топ-уровня не может этого игнорировать.

Разброд в «Юнайтед» не случайно начался прошлой зимой после ухода Ибрагимовича. Жозе полагался на шведа, как на своего человека в составе, Златан сдерживал Погба и был непререкаемым авторитетом. Но тяжелая травма отправила Ибру рвать MLS, а старомодный тренер потерял главный инструмент влияния на талантливых детишек.

Еще весной 2017-го Моуринью признал, что футбольный мир изменился и он должен приспособиться к этому: «Нужно понимать разницу работы с такими людьми, как Фрэнк Лэмпард, который уже в 23 года считал футбол работой, и теми, кто в 23 года остается ребенком. Их я не могу назвать мужчинами. Нужно привыкнуть к этому. Десять лет назад ни один игрок не доставал телефон в раздевалке, теперь все изменилось».

Но измениться у самого Жозе так и не получилось. Он работает с игроками так же, как если бы сейчас был 2007 год. Тогда Моуринью считался гениальным психологом и мотиватором, теперь он воспроизводит то же самое, но без результата. Выпученные глаза и резкие слова просто ломают футболистов.

Жозе МоуриньюGetty Images

Он запрещает им то, чего не понимает, а в глубине души просто хочет, чтобы все было как раньше. Иногда у него получается, как в случае Шоу, но карьеры Моуринью не хватит, чтобы перевоспитать всех звезд «МЮ» прежними методами. Особенный прав в том, что футболисты «Юнайтед» неидеально относятся к делу, но одно понимание этого ничего не дает.

Его главные соперники не потеряли контакт с реальностью: Клопп и Гвардиола мотивируют слабохарактерных тинейджеров так же жестко, как Моур, но при этом веселятся, дружат и общаются с ними. Они знают, когда орать на провинившихся, а когда присесть рядом и задушевно поболтать.

Отношения Моуринью с игроками «МЮ» напоминают учителя, который не понимает современную молодежь. Он ностальгирует по временам, когда подростки не отыскивали симптомы неврозов, не впадали в депрессию и просто делали, что им задавали.

Но теперь на его наставления всем плевать, а бесконечные наказания показывают, что он бессилен повлиять на ситуацию иначе. Жозе должен понять игроков и развить их лучшие качества или уйти.

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