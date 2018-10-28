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BBC: владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха был на борту потерпевшего крушение вертолета
В футбольном мире случилась трагедия.
Владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха присутствовал на борту вертолета, который потерпел крушение возле стадиона «Кинг Пауэр Стэдиум».
Об этом сообщил журналист BBC Джонатан Хэд со ссылкой на источник, близкий к семье Шривадданапрабхи.
- Личный вертолет тайского миллиардера потерпел крушение сразу после матча между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1).
- Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году.
- В 2016 году «лисы» под руководством Клаудио Раньери стали чемпионами Англии.
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