Вертолет владельца «Лестера» потерпел крушение. Что известно о трагедии к данной минуте

Сразу после матча десятого тура АПЛ между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) рядом со стадионом «Кинг Пауэр» разбился личный вертолет владельца «лис» Вишая Шривадданапрабхи.

Тайский миллиардер посещал все домашние игры «Лестера», покидая стадион излюбленным способом – на вертолете, который взмывал в небо прямо из центрального круга футбольного поля.

В этот раз все пошло не по плану: из-за поломки загорелся механизм в хвостовой части вертолета. Транспортное средство перелетело через чашу арены и рухнуло на парковку; раздался взрыв, разгорелся пожар. По данным Sky Sport, на борту вертолета находились сам Шривадданапрабха, его дочь и два пилота.

Ближе к утру появились слухи, что на борту вертолета мог находиться главный тренер «Лестера» Клод Пюэль, но это не так. Близкий товарищ Пюэля Грегори Кампи отметил, что коуч и его супруга избежали трагической участи.

Официальный сайт «Лестера» пока молчит, не подтверждая и не опровергая публикуемую в СМИ информацию.

Десятки клубов АПЛ и других лиг выразили поддержку «Лестеру» и всем, кто причастен к трагедии.

Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году.

В 2016 году «лисы» сенсационно выиграли чемпионат Англии.

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