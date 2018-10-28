Фамилия в подарок, пиво фанатам и самолет для монахов. Возможно, погиб создатель сказки «Лестера»

Сколотил состояние на Duty free

Будущий владелец «Лестера» Вишай Раксриаксорн родился в Таиланде в конце 50-х и в 31 год основал King Power – сеть по продаже товаров Duty free. Суть бизнеса заключалась в беспошлинной закупке иностранных товаров ниже рыночной стоимости и перепродаже с наценкой в Таиланде.

Раксриаксорн открыл в 18-этажном бизнес-центре Mahatun Plaza магазин на площади в 2900 квадратных метров. Уже через шесть лет при курсе короля на демократизацию Таиланда King Power эксклюзивно управлял Duty free в главном аэропорту Бангкока.

Дружил с властями Таиланда

Владелец «Лестера» Вишай ШривадданапрабхаGetty Images

Вишай руководил компанией наравне с государственным Управлением туризма и потому назвал ее в честь правящего короля Пхумипона Адульядета. По соглашению с властями King Power продавал 90% заграничной продукции и 10% местной.

Грамотные контакты с правительством открыли молодому бизнесмену путь к богатству. Из-за высоких налогов и акцизов на условные вино или косметику в обычных магазинах они стоили заметно дороже, чем в King Power. При этом в соседних Гонконге и Дубае цены еще ниже, чем в точках сети Вишая, но таможенные службы Таиланда запрещают ввоз товаров из этих стран и уничтожают конкуренцию с ними. За счет этого дело Раксриаксорна активно увеличивало прибыль.

В 2006-м King Power получил контракт на размещение магазинов в новом аэропорту тайской столицы (12-м по загруженности в мире). Сделку благословил тогдашний премьер-министр страны и будущий владелец «Манчестер Сити» Таксин Чинаватра. «Вишай сколотил состояние через близость к политикам, вот как он добился всего. До нее он был средним бизнесменом», – злословит источник The Guardian.

Получил в подарок от короля фамилию

В 2012 году правящий монарх Таиланда Пхумипон наградил Вишая и его семью новой фамилией – вместо Раксриаксорна появился Шривадданапрабха (в переводе с тайского «свет передовой славы»). Для жителей азиатской страны это большая честь, ее удостаиваются лишь члены королевской семьи, правительственные чиновники – частные лица награждают лишь за значительный вклад во благо страны. Вишай получил этот подарок за успехи в бизнесе и участие в благотворительности.

«Фамилия говорит о положительных атрибутах индустрии и приносит процветание нашей семье. Мы официально изменили ее с момента публикации в «Королевском вестнике», – радостно сообщил бизнесмен сайту «Лестера». В благодарность портрет монарха подняли под своды стадиона «лис».

Увеличил стоимость «Лестера» почти в 10 раз

Вишай Шривадданапрабха, «Лестер»Getty Images

В 1997 году 13-летний сын Вишая Айяватт впервые побывал на английском футболе. На старом «Уэмбли» он зарядился мощными эмоциями – в дополнительное время финала Кубка Лиги «Лестер» проигрывал «Мидлсбро», но Эмил Хески сравнял на 118-й минуте и отправил «лис» в переигровку (да, когда-то было и так).

В 2010-м давно сколотивший миллиардное состояние папа потратил 43 млн евро и превратился из спонсора на майках в владельца клуба. К тому времени «Лестер» давно не выходил в финал кубков, чуть не захлебнулся в третьей лиге и барахтался в Чемпионшипе. Год спустя повзрослевший Айяватт стал вице-президентом клуба.

После прыжка в АПЛ в 2014-м Шривадданапрабха пообещал, что за три года команда попадет в пятерку лучших и сыграет в еврокубках. На это Вишай выделит 200 миллионов евро. Для чемпионства хватило двух сезонов.

Тайский владелец давно отбил затраты на покупку «Лестера». Сейчас клуб оценивают почти в 10 раз дороже, чем при продаже в 2010-м – Forbes считает, что «лисы» стоят 415 миллионов евро и стали 19-й футбольной командой мира по ценности.

Играл в поло с принцем Чарльзом

Вишай очень любит поло – благородный вид спорта на лошадях. Он – главный продюсер этого развлечения в Таиланде, основал в Бангкоке национальную федерацию и владеет столичным поло-клубом. Через страсть к этому виду спорта он приблизился и к британской королевской семье. В 2005-м он организовал благотворительный матч и сыграл в одной команде с принцами Чарльзом и Уильямом.

В 2008-м Шривадданапрабха на четыре года стал почетным президентом лондонского поло-клуба. «С их семьей очень классно находиться, – говорит глава клуба Николас Колкхоун-Денверс. – Некоторые в нашем спорте заводятся и перевозбуждаются, а они, вне зависимости от того, выиграли или проиграли, всегда говорят: «Ну разве это не весело!».

Не жалел денег на «Лестер»

Вишай Шривадданапрабха, «Лестер»Getty Images

После победы в плей-офф Чемпионшипа и выхода в Премьер-лигу Шривадданапрабха позвал всю команду на ужин в роскошный ресторан на западе Лондона. Бизнесмен закрыл счет, в котором было много вина и дорогой икры, а затем вручил каждому футболисту и члену тренерского штаба фишку на 11 тысяч евро в ближайшее частное казино.

В честь своего дня рождения тайский владелец ежегодно дарит болельщикам «лис» пинту пива. Каждый фанат на King Power Stadium может подойти к стойке и забрать стакан пенного вместе с бесплатным пончиком.

А на собственное 60-летие Шривадданапрабха подарил 60 случайным зрителям бесплатные сезонные абонементы. Первых четвертых назвали на ближайшем к дате матче с «Ньюкаслом», остальные 56 счастливчиков узнали о выигрыше годовых пропусков на арену в течение следующей недели.

За выигрыш титула в 2016-м Вишай подарил игрокам «Лестера» 19 роскошных синих BMW i8 стоимостью 117 тысяч евро каждая.

Владел командой в Бельгии

Владелец «Лестера» Вишай ШривадданапрабхаGetty Images

В 2017-м Шривадданапрабха приобрел маленький клуб «Ауд-Хеверле Лёвен». Команда никогда ничего не выигрывала, ездила на лифте между пердивом и высшей бельгийской лигой, а президент попал в скандал, когда предложил другим англичанам отмывать через «Левен» деньги. Пресс-служба клуба уточнила, что King Power International Group была единственной, кто сделал четкое и сформулированное предложение о покупке и пообещал достаточное финансирование для взлета в вышку.

Менеджеры «Лестера» наладили сотрудничество с новой фирмой: тренером «Лёвена» стал Найджел Пирсон (это его сменил в английской команде Клаудио Раньери), а еще отправили в Бельгию четверых игроков молодежки. Среди них есть, например, Бартош Капустка, сверкнувший в сборной Польши и завядший в АПЛ. Такой филиал в европейской стране нужен «лисам» в том числе и для того, чтобы приводить в чувство поникших талантов.

Убежденный буддист

Шривадданапрабха серьезно увлечен религией – в молодости он занял у отца 450 евро и купил четыре буддистских амулета для себя и братьев с сестрами. Через несколько лет Вишай попал в серьезную автомобильную аварию и расценил, что выжил благодаря висящему на шее знаку. После ДТП бизнесмен увлекся коллекционированием скульптур Будды. Сейчас его собрание оценивают в 11 миллионов евро, а посмотреть все статуи можно в специально открытом музее в Бангкоке.

Вишай часто посещает храм Золотого Будды в тайской столице. Иногда он заказывает частный самолет, для того чтобы привезти местных монахов в Англию – придать игрокам «Лестера» духовную поддержку. На King Power Stadium по приказу владельца обустроили специальную молельную комнату с буддистскими статуями.

***

После каждого домашнего матча «Лестера», когда со стадиона ушли последние болельщики, за Вишаем прилетает вертолет и забирает его из центрального круга. Так случилось и после субботней ничьей с «Вест Хэмом». Уже в воздухе у вертушки возникли проблемы с хвостовым пропеллером, пилот потерял управление, и машина рухнула на парковку стадиона. Начался пожар, тут же приехали спасатели и медики, но официальных комментариев «Лестера», King Power International Group или Айяватта Шривадданапрабхи не поступало. Выжить в такой катастрофе почти невозможно.

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