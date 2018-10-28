Клод Пюэль: «Я ужасно расстроен, но со мной все в порядке. Мои мысли с жертвами и их семьями»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль выступил с комментарием по поводу крушения вертолета владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

«Это трагедия для клуба. Все мои мысли связаны с жертвами и их семьями. Хочу успокоить всех, кто переживал обо мне: я ужасно расстроен, но со мной все в порядке», – приводит слова Пюэля RMC.

Вертолет Шривадданапрабхи упал рядом со стадионом «Кинг Пауэр» после матча десятого тура АПЛ между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1).

По свежим данным, на борту вертолета находились пять человек: сам Шривадданапрабха, его дочь, два пилота и еще один человек, чья личность пока неизвестна.

5 человек на борту и попытка «Лестера» отменить ближайший матч. Что известно о трагедии с вертолетом

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