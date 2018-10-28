Поль Погба перепутал кнопку удара с навесом, и около ворот «Эвертона» закрутил мяч в аут
Фантастический удар.
28 октября «Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон» на «Олд Траффорд».
Французский полузащитник Поль Погба подарил зрителям самый смешной эпизод первого тайма. Игрок получил мяч у центра штрафной, принял его и, вместо удара по воротам по прямой траектории, закрутил вправо. Как будто кто-то, играющий за Поля в FIFA, в самый ответственный момент перепутал кнопки.
- Еще в этом матче Погба не забил с пенальти, но успел на добивание.
- В АПЛ-2018/19 Погба забил 3 мяча.
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