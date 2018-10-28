«МЮ» привез на «Олд Траффорд» детей, которых спасли в Таиланде. Самая добрая история уикенда

У «красных дьяволов» серьезные игровые проблемы, но про них нужно забыть хотя бы на неделю. В Манчестере соорудили главный поступок выходных, и от этого любого фаната манкунианцев должна брать гордость.

23 июня детская футбольная команда из Таиланда после тренировки отправилась на прогулку в пещеру Тхам Луанг. Вполне стандартная ситуация (была бы), но случилось страшное. В азиатской стране прошли сильнейшие ливни, а двенадцать подростков 11-17 лет и их 25-летний тренер оказались заперты в пещере из-за наводнения: девять дней их считали пропавшими без вести. Детей нашли живыми, но очень ослабевшими. Ситуация вызвала общественный резонанс, идеи по спасению ребят предлагал даже Илон Маск, и в итоге все закончилось хорошо.

«Манчестер Юнайтед» не остался в стороне от произошедшего и еще в июле написал в официальном твиттере, что будет рад увидеть ребят на «Олд Траффорд» после окончательного восстановления. Спустя почти четыре месяца после событий Эд Вудворд позвал мальчишек на величайшую арену и сдержал слово.

В мире крупных корпораций (а футбольные клубы давно таковыми стали) давно процветают принципы корпоративной социальной ответственности и значимости бренда. Жест в адрес тайских мальчишек – лучшая инвестиция в имя «Манчестер Юнайтед». За день до матча с «Эвертоном» команда «Уайлд Боарс» посетила базу клуба, а потом заглянула на тренировку к звездам мирового футбола. Футболисты «МЮ» приняли ребятишек очень радушно.

Жозе тоже общался с юными футболистами очень мило. Вы его вообще когда-нибудь таким видели?

Ребятам провели экскурсию по «Олд Траффорд» за день до матча, выдали форму, а потом позвали на битву с «Эвертоном». В карму можно верить, а можно и нет, но спорить глупо: «красные дьяволы» совершили акт доброй воли и победили.

Спустя четыре месяца после неприятностей в Таиланде история окончательно завершилась. А о кризисе (или его отсутсвии) «МЮ» можно поговорить и потом. Потому что улыбки детей, которые пережили катастрофу, намного важнее какого-то там футбола.

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» – 2:1

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