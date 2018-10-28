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Поле «Уэмбли» настолько убито, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», наверное, найдут там картоху

Поле «Уэмбли» настолько убито, что «Сити» и «Тоттенхэм», наверное, найдут там картоху
Eurosport

1 час назад

Как минимум, нужна пересадка газона.

28 октября на «Уэмбли» прошел матч НФЛ между «Джексонвилль Джагуарс» и «Филадельфией Иглс» (18:24).

Мультифункциональность – это здорово, но даже опытные агрономы не привели газон стадиона в порядок после временной переквалификации.

Так выглядит газон «Уэмбли» за 24 часа до матча АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

В процессе косметического ремонта.

А фанаты НФЛ преспокойно заряжали чанты во время игры.

  • «Джексонвилль» принадлежит миллиардеру Шахиду Хану и проводит матчи на британской арене.
  • Стадион «Тоттенхэма» не будет готов в 2018 году.
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