Поле «Уэмбли» настолько убито, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», наверное, найдут там картоху
Как минимум, нужна пересадка газона.
28 октября на «Уэмбли» прошел матч НФЛ между «Джексонвилль Джагуарс» и «Филадельфией Иглс» (18:24).
Мультифункциональность – это здорово, но даже опытные агрономы не привели газон стадиона в порядок после временной переквалификации.
Так выглядит газон «Уэмбли» за 24 часа до матча АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
В процессе косметического ремонта.
А фанаты НФЛ преспокойно заряжали чанты во время игры.
- «Джексонвилль» принадлежит миллиардеру Шахиду Хану и проводит матчи на британской арене.
- Стадион «Тоттенхэма» не будет готов в 2018 году.
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