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«Лестер» подтвердил, что Вичай Шривадданапрабха был в разбившемся вертолете и не выжил

«Лестер» подтвердил, что Шривадданапрабха был в разбившемся вертолете и не выжил
Eurosport

1 час назад

Печальные новости из Англии.

«Лестер» официально объявил о гибели главы клуба Вичая Шривадданапрабха.

«С глубочайшим сожалением и сломленными сердцами мы подтверждаем, что наш босс Вичай Шривадданапрабха был среди тех, кто погиб в субботу вечером. Ни один из пяти пассажиров на борту не выжил.

Все наши мысли о семье Шривадданапрабха и о семьях тех, кто находился на борту», – говорится в заявлении «Лестера».

Матч Кубка английской Лиги против «Саутгемптона» будет перенесен.

  • Личный вертолет 60-летнего миллиардера потерпел крушение сразу после матча между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1).
  • Шривадданапрабха приобрел «Лестер» в 2010 году.
  • В 2016 году «лисы» под руководством Клаудио Раньери стали чемпионами Англии.

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