Игрок «МЮ» Поль Погба разбегался перед пенальти дольше, чем Усэйн Болт пробегает 100-метровку

У полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба есть фирменная манера – он долго семенит перед пробитием пенальти, превращая обычный разбег в полноценный арт-перфоманс.

В воскресном матче с «Эвертоном» (2:1) эта фишка достигла апогея. Погба разгонялся так долго, что особо дотошные пользователи твиттера зафиксировали забавный факт: Усэйн Болт быстрее побегает 100 метров, чем француз проходит пару шагов до 11-метровой отметки.

В игре против «Эвертона» за «МЮ», помимо Погба, забил Антони Марсьяль.

В следующем туре «красные дьяволы» сыграют с «Борнмутом».

Погба забил 5 голов в сезоне-2018/19, из которых 4 – с пенальти или непосредственно после исполнения.

Погба перепутал кнопку удара с навесом и около ворот «Эвертона» закрутил мяч в аут

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