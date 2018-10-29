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«Вы легенда и невероятный человек». Джейми Варди простился с погибшим владельцем «Лестера»

«Вы легенда и невероятный человек». Варди простился с погибшим владельцем «Лестера»
Eurosport

10 мин. назад

«Лисицы» непросто переживают трагедию.

Нападающий «Лестера» Джейми Варди выступил с заявлением касательно гибели владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

«Тяжело подобрать правильные слова. В моих глазах вы легенда, невероятный человек с большим сердцем, душа «Лестер Сити». Спасибо за все, что вы сделали для меня, моей семьи и нашего клуба.

Мне по-настоящему будет не хватать вас. Покойтесь с миром», – написал Варди в инстаграме.

  • Шривадданапрабха и еще четыре человека погибли при крушении вертолета возле «Кинг Пауэр Стэдиум».
  • Тайский бизнесмен владел клубом с 2011 года.
  • Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. В 2016-м Джейми и другие «лисицы» выиграли чемпионат Англии.

Погиб владелец «Лестера». Он написал чемпионскую сказку «лисиц» в 2016-м

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