Футболисты «Лестера» посетили мемориал и трогательно простились с погибшим владельцем клуба

Футболисты «Лестера» простились с Вишаем Шривадданапрабха – функционером «лис», который погиб в авиакатастрофе возле домашнего стадиона «Кинг Пауэр».

Игроки посетили мемориал, организованный болельщиками команды и всеми неравнодушными трагедии. По информации BBC, туда же пришли жена и сын Вишая, а также президент тайской футбольной ассоциации.

Вертолет 60-летнего владельца «Лестера» Вичая Шривадданапрабха потерпел крушение после матча «Лестер» – «Вест Хэм» (1:1).

Помимо Вичая, в катастрофе погибли еще четверо человек.

Мужчина стал вице-президентом «Лестера» в 2011-м.

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Погиб владелец «Лестера». Он написал чемпионскую сказку «лисиц» в 2016-м