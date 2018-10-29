Футболисты «Лестера» посетили мемориал и трогательно простились с погибшим владельцем клуба
Туда же пришли жена и сын.
Футболисты «Лестера» простились с Вишаем Шривадданапрабха – функционером «лис», который погиб в авиакатастрофе возле домашнего стадиона «Кинг Пауэр».
Игроки посетили мемориал, организованный болельщиками команды и всеми неравнодушными трагедии. По информации BBC, туда же пришли жена и сын Вишая, а также президент тайской футбольной ассоциации.
- Вертолет 60-летнего владельца «Лестера» Вичая Шривадданапрабха потерпел крушение после матча «Лестер» – «Вест Хэм» (1:1).
- Помимо Вичая, в катастрофе погибли еще четверо человек.
- Мужчина стал вице-президентом «Лестера» в 2011-м.
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