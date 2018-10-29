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The Guardian: «МЮ» даст Моуринью 112 миллионов евро на покупку нападающего и защитника в зимнее ТО

The Guardian: «МЮ» даст Моуринью 112 миллионов евро на покупку нападающего и защитника в зимнее ТО
Eurosport

1 час назад

Жирненько.

У Жозе Моуринью большие планы на зимнее трансферное окно.

Владельцы «МЮ» планируют хорошо профинансировать трансферную кампанию клуба в январе, сообщает The Guardian. В частности, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью нацелен усилить позиции центрального защитника и нападающего. Боссы готовы выделить на покупки более 112 миллионов евро.

  • В летнее ТО «Манчестер Юнайтед» никого не купил.
  • Перед сезоном Жозе утверждал, что хочет видеть в «МЮ» 25-летнего защитника «Реала» Рафаэля Варана.
  • На роль центрдефа португалец рассматривает Харри Магуайра («Лестер») и Джерома Боатенга («Бавария»).
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Жозе Моуринью – плохой воспитатель. Его методы устарели и не подходят молодым звездам «МЮ»

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