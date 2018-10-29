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The Guardian: «МЮ» даст Моуринью 112 миллионов евро на покупку нападающего и защитника в зимнее ТО
Жирненько.
У Жозе Моуринью большие планы на зимнее трансферное окно.
Владельцы «МЮ» планируют хорошо профинансировать трансферную кампанию клуба в январе, сообщает The Guardian. В частности, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью нацелен усилить позиции центрального защитника и нападающего. Боссы готовы выделить на покупки более 112 миллионов евро.
- В летнее ТО «Манчестер Юнайтед» никого не купил.
- Перед сезоном Жозе утверждал, что хочет видеть в «МЮ» 25-летнего защитника «Реала» Рафаэля Варана.
- На роль центрдефа португалец рассматривает Харри Магуайра («Лестер») и Джерома Боатенга («Бавария»).
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