Eurosport
Давид Сильва подписал контракт с PUMA и презентовал новые бутсы на блюде
Интересный рекламный ход испанца.
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сменил поставщика экипировки с adidas на PUMA.
Испанец выложил в твиттере видео, на котором он подходит к камере с блюдом, приоткрывает крышку и показывает зрителю новые бутсы.
«Что думаете о моих новых бутсах? Счастлив присоединиться к семье PUMA. Всегда ассистирую Агуэро», – подписал ролик Давид.
- Агуэро тоже выступает в PUMA – теперь их связь с Сильвой станет еще прочнее.
- В новой обуви Давид появится на поле в матче 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
- Встреча состоится 29 октября и начнется в 23:00 (мск).
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