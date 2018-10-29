Eurosport

Давид Сильва подписал контракт с PUMA и презентовал новые бутсы на блюде

Сильва подписал контракт с PUMA и презентовал новые бутсы на блюде
Eurosport

41 мин. назад

Интересный рекламный ход испанца.

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сменил поставщика экипировки с adidas на PUMA.

Испанец выложил в твиттере видео, на котором он подходит к камере с блюдом, приоткрывает крышку и показывает зрителю новые бутсы.

«Что думаете о моих новых бутсах? Счастлив присоединиться к семье PUMA. Всегда ассистирую Агуэро», – подписал ролик Давид.

  • Агуэро тоже выступает в PUMA – теперь их связь с Сильвой станет еще прочнее.
  • В новой обуви Давид появится на поле в матче 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
  • Встреча состоится 29 октября и начнется в 23:00 (мск).

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Без Радулова «Даллас» не совладал с кризисным «Детройтом»

02:27
Популярные видео
Вилья очень трудовым голом завершил регулярный чемпионат MLS
1 599 просмотров5 ч
В Грайса вселился Гашек, и тот грандиозными сэйвами остановил «Каролину»
 628 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться