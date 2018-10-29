Давид Сильва подписал контракт с PUMA и презентовал новые бутсы на блюде

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сменил поставщика экипировки с adidas на PUMA.

Испанец выложил в твиттере видео, на котором он подходит к камере с блюдом, приоткрывает крышку и показывает зрителю новые бутсы.

«Что думаете о моих новых бутсах? Счастлив присоединиться к семье PUMA. Всегда ассистирую Агуэро», – подписал ролик Давид.

Агуэро тоже выступает в PUMA – теперь их связь с Сильвой станет еще прочнее.

В новой обуви Давид появится на поле в матче 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Встреча состоится 29 октября и начнется в 23:00 (мск).

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