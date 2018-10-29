«Перезапущу карьеру и обновлю контракт». Шоу расписал планы на жизнь, пока Погба бьет пенальти

Матч «МЮ» с «Эвертоном» всем напомнил, что Поль Погба любит раздражать вратарей долгим разбегом перед исполнением одиннадцатиметровых.

Этот жест в твиттере превратился в целый флешмоб #ThingsYouCanDoDuringPogbasPenaltyRunUp (Прим. Eurosport: вещи, который ты успеешь сделать, пока Погба разбегается перед пенальти), и его поддержал деф манкунианцев Люк Шоу.

«Перезапущу карьеру и переподпишу контракт», – твитнул футболист.

За 10 матчей в АПЛ-2018/19 Погба забил 2 мяча с пенальти.

В сезоне-2015/16 Шоу получил двойной перелом ноги в матче с ПСВ и не играл больше года.

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Игрок «МЮ» Поль Погба разбегался перед пенальти дольше, чем Усэйн Болт пробегает 100-метровку