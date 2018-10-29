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Маурисио Почеттино: «Впервые за 5 лет чувствую себя так ужасно на старте сезона. Хуже всех»

Почеттино: «Впервые за 5 лет чувствую себя так ужасно на старте сезона. Хуже всех»
Eurosport

58 мин. назад

Коуч «Тоттенхэма» в депрессии.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о мироощущении на старте сезона.

«Клуб не нацелен только на завоевание титулов. Сегодня мы тратим энергию на множество вещей, одна из которых – победы в матчах. Но и это не в приоритете.

Я чувствую себя просто ужасно. Впервые так ужасно на старте сезона за последние 5 лет. Хотя это лучший старт, который когда-либо был у «Тоттенхэма» в АПЛ. Испытываю сейчас не лучшие ощущения. Во время предсезонки было лучше», – цитирует Почеттино британский Eurosport.

  • В 23:00 по Москве начался матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
  • Маурисио возглавил лондонский клуб в 2014 году.
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