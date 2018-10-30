«Тоттенхэм» играет на «Уэмбли» и никак не закончит стадион. Рабочие нюхали кокаин прямо на стройке

Зрители матча «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» внезапно увидели то, что в Англии случается нечасто – абсолютно лысый газон на «Уэмбли». Главная лондонская арена принимала выездной матч Национальной футбольной лиги, в Британии американский футбол любят все сильнее, идут разговоры о включении лондонского клуба в НФЛ.

Игра «шпор» и «Сити» должна была пройти на новеньком стадионе столичной команды, но его все никак не сдадут в эксплуатацию. Разговоры о переезде с «Уайт Харт Лейн» начались в 2007-м, а первый проект на 58 тысяч зрителей представили для публичного обсуждения уже в апреле 2009-го. В октябре того же года появился план строительства на 56 тысяч фанов, но компания планировала снести несколько важных зданий, после чего взбунтовался фонд культурного наследия Англии и комиссия правительства по архитектуре. Новый драфт отдали лондонским властям лишь в мае 2010-го, а приняли спустя четыре месяца.

В августе 2011-го в Лондоне разгорелись массовые волнения, и местный совет сначала одобрил сделку о передаче земли «Тоттенхэму», а через неделю под влиянием бунтовщиков отменил свое же решение. Все улеглось лишь к маю следующего года, и только в 2012-м руководство «шпор» получили в собственность участок под строительство. Последние необходимые гектары земли клуб выкупил лишь спустя три года. Официальное одобрение мэр Лондона Борис Джонсон вынес вовсе в феврале 2016-го.

«Уайт Харт Лейн», «Тоттенхэм»Getty Images

Тогда и началось основное возведение. Tottenham Hotspur Stadium строят на месте «Уайт Харт Лейн», старую арену снесли после последнего домашнего матча сезона-2016/17. Но о наследии все равно подумали: измельченные крошки фундамента «Уайт Харт Лейн» добавили в цемент при заливке основания нового стадиона, а кирпичи из восточной трибуны исторического места заложат там, где в новом будут продавать пиво и закуски.

Проблемы начались уже к моменту сдачи. В июне 2018-го «Тоттенхэм» планировал открытие матчем пятого тура нового чемпионата против «Ливерпуля», но уже в августе перенес разрезание ленточки из-за проблем с системой безопасности.

В сентябре The Guardian со ссылкой на специализированный журнал Construction News выкатил большой материал с инсайдами о строительстве. Издание обвиняло в бедах подрядчика, компанию Mace. Из-за их хаотичного управления на точку пригнали кучу рабочих – в пиковые моменты число строителей достигало 4000. «Там были люди натурально без головы. Первым делом они открывали алкоголь в железных банках, а потом шли на стройку и занюхивали кокаин в туалете», – в ужасе говорил источник журнала.

На объекте была жуткая координация: на работы, на которые обычно уходит неделя, улетал месяц, – писали в Construction News. Из-за несогласованности электрики дважды загоняли проводку и дважды выдирали ее. Никому из сотрудников не сказали, что в этом помещении будет кондиционер, и никто не знал, что его нужно поставить в первую очередь. Представители Mace никак не прокомментировали эти факты, потому что очевидно: в проекте, занявшем 15 месяцев, не должно быть таких факапов.

1 октября на Tottenham Hotspur Stadium приступили к укладке газона. Поле установят на трех выдвижных желобах, а под ним будет искусственная трава, на которой будут проводить матчи НФЛ. Тренер «шпор» Маурисио Почеттино тогда был уверен, что стадион сдадут еще до Рождества.

«Тоттенхэм», стадионGetty Images

Потенциальным матчем открытия виделась встреча с «Бёрнли» 15 декабря, но до нее лондонцам еще нужно провести четыре тестовые игры. «Тоттенхэм» уже объявил, что два из них будут закрытыми, на одной побегают парни из академии, а еще одной станет выставка с легендами «Баварии», но из-за накладок ее отменили. Для получения сертификата им осталось провести три тестовых события, а матч с ветеранами «Мюнхена» уже заменили на баттл юниоров и заслуженных стариков «шпор». Их даты официально не подтверждены.

Это уже повлияло на сезон «Тоттенхэма». Из-за неготовности новой арены и проведения на «Уэмбли» матча по американскому футболу их игру с «Манчестер Сити» перенести с выходных на понедельник. Уже через 48 часов лондонцев ждет дерби в Кубке лиги с «Вест Хэмом», затем в субботу игра с «Вулверхэмптоном», а еще через три дня махач с ПСВ в Лиге чемпионов – итого 4 матча за 9 дней.

Маурисио Почеттино, «Тоттенхэм»Getty Images

За трое суток до встречи с «Сити» президент «шпор» Дэниэл Леви подтвердил, что стадион не сдадут в эксплуатацию до конца года, остаток 2018-го клуб проведет на «Уэмбли». «К сожалению, не могу назвать новую дату открытия. Есть факторы, которые вне нашего контроля: подрядчики, срывающие дедлайн, или другие будущие и непредвиденные проблемы. Мы осторожно относимся к нашему расписанию, назначению тестовых матчей или официальному открытию», – косвенно подтвердил инсайдыConstruction News Леви.

Tottenham Hotspur Stadium обойдется владельцам от 390 до 450 миллионов евро и до 640 миллионов на весь проект обустройства района – сюда же включается строительство отеля и 600 новых домов поблизости. Для примера, «Санкт-Петербург Арену» возводили девять лет и потратили на нее по официальным данным 570 миллионов евро (по подсчетам журналистов: 640 млн евро).

Когда стадион «Тоттенхэма» закончат, он станет самым вместительным в Лондоне и вторым по величине в Англии после «Олд Траффорд», сможет принимать матчи НФЛ, концерты и другие крупные события. Для праздника нужно лишь немного подождать, активнее погонять подрядчика и провести тест на наркотики среди рабочих.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 0:1

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