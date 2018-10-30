Twitter

Трогающее до слез прощание игроков «Лестера» с владельцем клуба на «Кинг Пауэр Стэдиум»

Трогающее до слез прощание игроков «Лестера» с владельцем клуба на «Кинг Пауэр Стэдиум»
Eurosport

30 мин. назад

Тяжелейший момент для клуба.

На стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» прошла церемония прощания с владельцем клуба Вишаем Шривадданапрабхой, который погиб при крушении личного вертолета.

На мероприятии присутствовали все игроки «лис», технический персонал и руководство клуба. В центральный круг вынесли траурный венок, после чего жена и сын Вишая по очереди обнялись с каждым футболистом команды.

  • Вертолет 60-летнего владельца «Лестера» потерпел крушение после матча «Лестер» – «Вест Хэм» (1:1).
  • Помимо Вишая, в катастрофе погибли еще четверо человек.
  • Шривадданапрабха стал вице-президентом «Лестера» в 2011-м. В сезона-2015/16 его клуб сенсационно стал чемпионом Англии.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Без Радулова «Даллас» не совладал с кризисным «Детройтом»

02:27
Популярные видео
Вилья очень трудовым голом завершил регулярный чемпионат MLS
2 295 просмотров20 ч
В Грайса вселился Гашек, и тот грандиозными сэйвами остановил «Каролину»
 931 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться