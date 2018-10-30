Трогающее до слез прощание игроков «Лестера» с владельцем клуба на «Кинг Пауэр Стэдиум»

На стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» прошла церемония прощания с владельцем клуба Вишаем Шривадданапрабхой, который погиб при крушении личного вертолета.

На мероприятии присутствовали все игроки «лис», технический персонал и руководство клуба. В центральный круг вынесли траурный венок, после чего жена и сын Вишая по очереди обнялись с каждым футболистом команды.

Вертолет 60-летнего владельца «Лестера» потерпел крушение после матча «Лестер» – «Вест Хэм» (1:1).

Помимо Вишая, в катастрофе погибли еще четверо человек.

Шривадданапрабха стал вице-президентом «Лестера» в 2011-м. В сезона-2015/16 его клуб сенсационно стал чемпионом Англии.

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