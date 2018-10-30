Поль Погба сделал 26 шагов перед пенальти с «Эвертоном», его предыдущий рекорд – 23

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба удивляет болельщиков пижонским исполнением пенальти, и с каждым новым ударом болезнь француза прогрессирует.

Перед исполнением 11-метрового в матче с «Эвертоном» Погба сделал 26 шажков. В матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз» у него было 23 шага. 18 шагов Поль сделал в игре с «Бернли», 17 – с «Лестером». Лишь в матче с «Брайтоном» Погба проявил быстроту – по своим меркам.

Погба пенальти не реализовал, но добил мяч в ворота, оказавшись первым на добивании.

Из трех голов в АПЛ-2018/19 два он забил с пенальти.

Усэйн Болт быстрее пробегает 100-метровку, чем Погба преодолевает небольшое расстояние до точки.

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