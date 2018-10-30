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Английский полузащитник Деле Алли подписал новый 6-летний контракт с «Тоттенхэмом»
Один из лидеров «шпор» останется надолго.
Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом.
22-летний англичанин продолжит выступать за «шпор» до 2024 года. По такому случаю клубу подготовил небольшое видео, на котором запечатлены самые памятные моменты развития карьеры футболиста.
- Алли перешел в «Тоттенхэм» в 2015 году из «МК Донс».
- В чемпионате Англии-2018/19 Алли забил один мяч.
- Деле дважды признавался лучшим молодым игроком в Англии по версии Профессиональной футбольной ассоциации.
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