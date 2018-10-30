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ESPN: «Лестер» хочет переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба

ESPN: «Лестер» хочет переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба
Eurosport

1 час назад

Достойная идея.

«Лестер» может переименовать домашний стадион «Кинг Пауэр Стэдиум» в честь погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи.

Арену могут переименовать в «Кун Вичай». Возможно, имя Вичая будет носить новая тренировочная база «Лестера», которую скоро начнут строить. Таким способом его сын, вице-президент «лис», хочет увековечить имя отца, сообщает ESPN.

  • Вертолет 60-летнего владельца «Лестера» потерпел крушение после матча «Лестер» – «Вест Хэм» (1:1).
  • Помимо Вишая, в катастрофе погибли еще четверо человек.
  • Шривадданапрабха стал владельцем «Лестера» в 2011-м. В сезона-2015/16 его клуб сенсационно выиграл Премьер-лигу.
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