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Страшные кадры последнего взлета с «Кинг Пауэр Стэдиум» и падения вертолета владельца «Лестера»
Жутко.
Появилось видео, на котором запечатлен момент последнего взлета вертолета владельца «Лестера» Вишая Шривадданапрабхи.
Вертолет взлетел с поля «Кинг Пауэр Стэдиум» после матча с «Вест Хэмом», набрал высоту, а затем закружился в воздухе и упал за трибунами.
- Помимо Вишая, в катастрофе погибли еще четверо человек.
- Шривадданапрабха стал владельцем «Лестера» в 2011-м. В сезона-2015/16 его клуб сенсационно выиграл Премьер-лигу.
- «Лестер» собирается переименовать стадион в честь Вишая.
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