Деян Ловрен: «Вхожу в топ-5 защитников мира. Посмотрите на Рамоса – он ошибается чаще, чем я»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен порубился в FIFA 19 и прокомментировал фразу про «лучшего защитника в мире», высказанную на ЧМ-2018.

«Если посмотреть на Рамоса, то он совершает больше ошибок, чем я. Но он играет в «Реале». Когда там ты ошибаешься, но выигрываешь со счетом 5:1 или 5:2, никто не заметит твоего провала.

. А еще я довольно невезучий. Один раз ошибся – и все, 1:0! Но я не сдаюсь – без ошибок ты не можешь стать тем, кем являешься сейчас. Никогда не говорил, что я лучший защитник. Скорее вхожу в топ-5. И все же назовите мне игрока, который играл в финале ЛЧ, а потом, месяц спустя, на чемпионате мира?» – заявил хорват в интервью

Деян провел лишь 3 матча в АПЛ-2018/19.

Со сборной Хорватии он взял серебро ЧМ-2018.

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