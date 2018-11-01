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Деян Ловрен: «Вхожу в топ-5 защитников мира. Посмотрите на Рамоса – он ошибается чаще, чем я»

Ловрен: «Вхожу в топ-5 защитников мира. Посмотрите на Рамоса – он ошибается чаще, чем я»
Eurosport

35 мин. назад

Хорват опять зажигает.

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен порубился в FIFA 19 и прокомментировал фразу про «лучшего защитника в мире», высказанную на ЧМ-2018.

«Если посмотреть на Рамоса, то он совершает больше ошибок, чем я. Но он играет в «Реале». Когда там ты ошибаешься, но выигрываешь со счетом 5:1 или 5:2, никто не заметит твоего провала.

А еще я довольно невезучий. Один раз ошибся – и все, 1:0! Но я не сдаюсь – без ошибок ты не можешь стать тем, кем являешься сейчас. Никогда не говорил, что я лучший защитник. Скорее вхожу в топ-5. И все же назовите мне игрока, который играл в финале ЛЧ, а потом, месяц спустя, на чемпионате мира?» – заявил хорват в интервью
.
  • Деян провел лишь 3 матча в АПЛ-2018/19.
  • Со сборной Хорватии он взял серебро ЧМ-2018.
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