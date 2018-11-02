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Daily Mail: полиция оттащила Шмейхеля от горящего вертолета с погибшим владельцем «Лестера»

Daily Mail: полиция оттащила Шмейхеля от горящего вертолета с погибшим владельцем «Лестера»
Eurosport

1 час назад

Бесстрашный датчанин.

Датский кипер «Лестера» Каспер Шмейхель хотел спасти президента, даже когда тому уже ничем нельзя было помочь.

Очевидцы рассказали Daily Mail, что в трагическое воскресенье футболист, услышав сирены, покинул стадион и ринулся к месту катастрофы: личный вертолет Вишая Шривадданапрабха рухнул на парковке рядом с «Кинг Пауэр Стэдиум». Полиция оттащила Шмейхеля, не дав тому прорваться к пламени.

«Я не хочу вдаваться в детали только ради Каспера. Он пережил и увидел ужасные вещи. Как и остальные игроки, Каспер опустошен. Вся команда полна горечи и грусти», – рассказал коуч «лисиц» Клод Пюэль на пресс-конференции в четверг.

  • Вертолет 60-летнего владельца «Лестера» потерпел крушение после матча «Лестер» – «Вест Хэм» (1:1).
  • «Кинг Пауэр Стэдиум» теперь могут переименовать в честь погибшего президента.
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