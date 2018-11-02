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Times: Рахим Стерлинг дожал «Сити» и выбил новый контракт с зарплатой в 340 тысяч евро в неделю

Times: Стерлинг дожал «Сити» и выбил новый контракт с зарплатой в 340 тысяч евро в неделю
Eurosport

2 ч. назад

Англичанин настоял на своем.

Видимо, переезд полузащитника «Сити» Рахима Стерлинга в Испанию откладывается – игрок продлит контракт с нынешним клубом.

Последние несколько месяцев футболист провел за переговорами с руководством, пытаясь выбить повышение оклада. В конце октября «горожане» увеличили оклад до 260 тысяч евро в неделю. А 2 ноября, по информации The Times, Стерлинг в устной форме договорился с клубом по поводу 340 тысяч – столько же получают в «Сити» Де Брёйне и Агуэро.

  • В 8 матчах АПЛ в этом сезоне Стерлинг заколотил 4 мяча.
  • «Сити» делит в чемпионате первое место с «Ливерпулем».
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