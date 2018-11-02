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«Это самый сильный «Ливерпуль» в XXI веке». Радио Eurosport – о команде Клоппа

«Это самый сильный «Ливерпуль» в XXI веке». Радио Eurosport – о команде Клоппа
Радио Eurosport

1 час назад

Юрген исполнит мечту скаузеров.

Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и редактор ленты новостей Тимофей Яценко опять собрались, чтобы обсудить футбол. Теперь они анализируют команду Юргена Клоппа и говорят о шансах «Ливерпуля» в схватке с «Сити» за титул АПЛ.

А еще к беседе присоединился тактический Халк – Вячеслав Палагин. Он нашел четыре причины (прости, «Арсенал»), по которым «Ливерпуль» стал сильнее.

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  • После десяти туров «Сити» и «Ливерпуль» делят первую строчку, набрав по 26 очков.
  • В очном матче Клопп и Гвардиола сгоняли вничью – 0:0.
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