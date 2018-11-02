Eurosport
«Это самый сильный «Ливерпуль» в XXI веке». Радио Eurosport – о команде Клоппа
Юрген исполнит мечту скаузеров.
Главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и редактор ленты новостей Тимофей Яценко опять собрались, чтобы обсудить футбол. Теперь они анализируют команду Юргена Клоппа и говорят о шансах «Ливерпуля» в схватке с «Сити» за титул АПЛ.
А еще к беседе присоединился тактический Халк – Вячеслав Палагин. Он нашел четыре причины (прости, «Арсенал»), по которым «Ливерпуль» стал сильнее.
Подписывайтесь на наш канал на саундклауде, иначе рискуете пропустить обсуждения самых актуальных тем. Для пользователей Apple у нас есть подкаст в iTunes. Срочно подписывайтесь на него:
Горячая ссылка на Eurosport.ru в iTunes
Для тех, кто не боится фонового воспроизведения в ВК у нас есть подкаст в ВК.
Та самая ссылка, которая понравится пользователям ВК
- После десяти туров «Сити» и «Ливерпуль» делят первую строчку, набрав по 26 очков.
- В очном матче Клопп и Гвардиола сгоняли вничью – 0:0.