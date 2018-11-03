«Арсенал» – «Ливерпуль»: перед матчем АПЛ

«Арсенал» подкачал бицепсы и поднялся в турнирной таблице. Но не все так круто – «канониры» в АПЛ встречались всего с двумя монстрами и проиграли оба матча. «Челси» и «Сити» раздели Эмери, а эвертоны и ньюкаслы не показатель силы. «Ливерпуль» проверит, что там с мышцами у Унаи.

У Клоппа, кстати, есть с испанцем старые счеты. В 2016-м король Лиги Европы лишил немца трофея – «Севилья» разбила «Ливерпуль» в финале. Но сейчас «красные» намного мощнее и могут отомстить за тренера, который комплексует в решающих матчах.

Юрген Клопп, «Ливерпуль»Getty Images

Кто посмотрит матч по ТВ

«Ливерпуль» испытывает проблемы в центре поля: Хендерсон и Кейта пропустят и матч на «Эмирейтс», и игру с «Црвеной Звездой» в ЛЧ. Зато все в порядке с Салахом, у которого были проблемы с запястьем. Восстановился после травмы Робертсон.

У «Арсенала» все очень плохо в обороне: травмы у Монреаля, Колашинаца, Бельерина, Косьельни и Сократиса. По последним данным, Эктор и Сеяд тренировались в пятницу, но решение по ним Эмери примет только перед игрой.

Еще не будет повредившегося Эль-Ненни и дисквалифицированного Гендузи.

Форма

Эмери получил две пощечины от Сарри и Пепа и завелся – «Арсенал» не проигрывает в АПЛ (8 матчей), Кубке Лиги (2) и Лиге Европы (3). С формой у «канониров» все в порядке, учитывая, что в этих матчах случилась лишь одна ничья.

У «Ливерпуля» тоже два поражения за сезон – в Кубке Лиги «красных» казнил «Челси», в Лиге чемпионов сильнее был «Наполи». Зато в АПЛ у Клоппа полный порядок, беспроигрышная серия и лидерство вместе с «Сити».

Кто что сказал

Унаи Эмери, главный тренер «Арсенала»: «Мы хотим написать новую историю. Я верю в игроков и в этот проект. Мы понимаем, что должны прогрессировать, но каждый матч дает нам много информации для улучшения и развития.

С приходом Клоппа «Ливерпуль» сделал большой шаг вперед. Юрген подписал новых игроков, и три года назад они играли в финале ЛЕ. Их развитие заключается в том, что спустя немного времени они уже играли в финале ЛЧ. Для нас это хороший пример того, как можно улучшиться».

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Матчи с «Арсеналом» каждый год получаются разными. Помню много хороших игр с ними, но много и очень тяжелых. Они всегда были для нас важным соперником.

Перед Эмери стояла тяжелая задача – заменить Венгера после, кажется, 50 лет Арсена в «Арсенале». Он уже сделал все великолепно. После сложного старта они выдали впечатляющую серию. Надеюсь, она уже закончилась!

Они организованы, у них есть план, они хороши в контратаках. Их работа на скорости просто выдающаяся – и на больших, и на маленьких пространствах. Никто не дарит им очки, они работают ради них и зарабатывают их». (Sky Sports)

Лицом к лицу

«Арсенал» не выигрывает у «Ливерпуля» в АПЛ уже 6 матчей (3 ничьи и 3 поражения).

«Канониры» победили в двух из пяти последних домашних матчах с «красными» (две ничьи и одно поражение).

«Ливерпуль» выиграл лишь 2 из 18 последних матчей на поле «Арсенала». Правда, обе победы были добыты в шести последних выездах на «Эмирейтс».

Мерсисайдцы забивали не менее трех мячей в каждом из пяти последних матчей АПЛ против «Арсенала».

Салах отличался в каждом из трех матчей против «Арсенала».

Клопп и Эмери в последний раз встречались в финале Лиги Европы-2015/16. Победу отпраздновал Унаи – 3:1.

Роберто Фирмино, «Ливерпуль» – «Арсенал»Eurosport

Люди в черном

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером. В 2018-м 47-летний рефери работал на 22 матчах АПЛ. В них «Арсенал» уступил «Сити» (0:3), но обыграл «Саутгемптон» (3:2) и «Бёрнли» (5:0).

«Ливерпуль» при Марринере сделал «Сити» (4:3), а еще сыграл вничью с «Челси» (1:1) и «Стоком» (0:0).

В центре внимания

Покажет класс

У «Арсенала» громадные проблемы в защите – Эмери придется затыкать дыры либо молодежью, либо едва вылеченными футболистами. Огромная нагрузка падет на центр обороны, которая точно будет в экспериментальном сочетании. «Канониры» не уследят за Фирмино – бразилец сделает разницу.

Обделается

Тихоходный Мустафи вряд ли с нетерпением ждет гостей с Мерсисайда. Салах, Мане и Фирмино – это все так быстро и непривычно. Немец часто ошибается в этом сезоне, в игре с «Ливерпулем» он едва ли будет надежен.

Шкодран Мустафи («Арсенал»), «Манчестер Сити»AFP

Котировки букмекеров

Спецы уверены, что «Ливерпуль» покорит Лондон. Эмери набрал потрясную форму, но соперник слишком серьезен, а травм так много. Зато у испанца есть парочка козырей.

Победа «Арсенала»: 3,96

Ничья: 3,94

Победа «Ливерпуля»: 1,915

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