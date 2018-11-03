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Маурисио Почеттино – о позднем начале матча с «Вулверхэмптоном»: «Это будет странно для моей собаки»

Почеттино – о позднем начале матча с «Вулверхэмптоном»: «Это будет странно для моей собаки»
Eurosport

11 мин. назад

В это время аргентинский коуч привык находиться дома.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал позднее начало матча 11-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (в 19:45 по местному времени).

«Это похоже на расписание Лиги чемпионов. Но это странно, так как матч пройдет в субботу, а не в середине недели. В 19:30 я обычно сижу на диване с моей собакой – ее зовут Санса – и смотрю матчи Примеры, которые начинаются в 19:45, или игры чемпионата Франции, которые стартуют в 8, или Серию A.

Для моей собаки это будет странно. Она подумает: «А где же мой папочка?» Она красивая, и я ее очень люблю», – приводит слова Почеттино Goal.

  • Матч «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» пройдет сегодня, 3 ноября. Начало игры – в 22:45 мск.
  • После десяти туров «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Почеттино: «Впервые за 5 лет чувствую себя так ужасно на старте сезона. Хуже всех»

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