Eurosport
Озил или Салах? Кто из игроков «Арсенала» и «Ливерпуля» зарабатывает больше
9 ответов на 9 самых будоражащих вопросов.
В 11-м туре АПЛ сойдутся «Арсенал» и «Ливерпуль», и матч точно получится горячим – эти команды всегда забивают много, красиво и со вкусом.
Пока же игра не наступила, есть время выяснить, кто из лондонских и ливерпульских топов зарабатывает больше денег. Пройди наш тест и проверь, обладаешь ты бухгалтерским складом ума или нет.
- «Арсенал» и «Ливерпуль» стартуют в 20:30 по московскому времени. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
- В прошлой игре на «Эмирейтс» команды расписали ничью – 3:3.
«Первым делом Юрген выбросил бритву и расческу». Кто сделал Юргена Клоппа таким крутым
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте