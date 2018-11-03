Озил или Салах? Кто из игроков «Арсенала» и «Ливерпуля» зарабатывает больше

В 11-м туре АПЛ сойдутся «Арсенал» и «Ливерпуль», и матч точно получится горячим – эти команды всегда забивают много, красиво и со вкусом.

Пока же игра не наступила, есть время выяснить, кто из лондонских и ливерпульских топов зарабатывает больше денег. Пройди наш тест и проверь, обладаешь ты бухгалтерским складом ума или нет.

«Арсенал» и «Ливерпуль» стартуют в 20:30 по московскому времени. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

В прошлой игре на «Эмирейтс» команды расписали ничью – 3:3.

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