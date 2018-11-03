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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери: «Хочу улыбаться так же часто, как Юрген Клопп»

Эмери: «Хочу улыбаться так же часто, как Клопп»
Eurosport

27 мин. назад

Лучезарный немец – настоящий образец для подражания.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет брать пример с коуча «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Я хочу наслаждаться каждым днем. Я смотрю на Клоппа – он улыбается каждый день. Я хочу улыбаться, как он. Улыбка особенно идет тебе, когда ты побеждаешь. Мы должны относиться к делу позитивно, улыбаться и наслаждаться им. Но, кроме того, чтобы наслаждаться, мы должны трудиться.

Каждый день мы должны быть готовы к каждому матчу. В таком случае очень просто передать свою улыбку игрокам», – приводит слова Эмери The Telegraph.

  • Матч «Арсенал» – «Ливерпуль» стартует сегодня в 20:30. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
  • «Ливерпуль» и «Арсенал» разделяют 4 очка: на счету «красных» 26 баллов, на счету «канониров» – 22.

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