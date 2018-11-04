«Арсеналу» нельзя в Суперлигу. Это не топ-клуб

2 ноября Football Leaks опубликовал первую порцию новых разоблачений ФИФА, УЕФА и много кого еще. Сайт в сотрудничестве с 14-ю европейскими медиа обещал в ближайшие недели перебрать все грязное белье европейского футбола, но главный вброс он, кажется, уже сделал.

По данным разоблачителей, 11 европейских топов хотят основать Суперлигу, которая убьет Лигу чемпионов и станет главным турниром на планете. Гигантами себя провозгласили «Реал», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Мощнейший список, но в нем есть как минимум один лишний элемент – «Арсенал».

Каждый год «канониров» авансом вписывают в список фаворитов АПЛ и Лиги чемпионов (когда они там играют), и это выглядит крайне нелепо. Систематические ошибки вызваны крупными успехами «Арсенала» в прошлом, но, внимание, в последний раз они брали АПЛ в сезоне-2003/04. Тогда четвертые места еще не были мемом, а на вершину Венгера и компанию тащили зубры вроде Тьерри Анри (сейчас тренирует «Монако»), Деннис Бергкамп (шесть лет трудился ассистентом в «Аяксе») и Патрик Виейра (главный тренер «Ниццы»). У успеха были и другие идеологи, но посыл ясен: это было настолько давно, что тяжело вытаскивается из памяти даже фанатов «канониров». Аура чемпионского «Арсенала» давно сменилась язвительными шутками про четвертое место. От былого величия не осталось ничего и никого. Даже Венгера.

Топовый клуб всегда стабильно и успешно играет в Лиге чемпионов. Из списка одиннадцати героев за последнее десятилетие более-менее все добирались до последних стадий главного евротурнира. И даже у кажущихся невразумительными «ПСЖ», «Милана» и «Сити» козыри тоже потяжелее, чем у лондонцев. У парижан на руках серия из четырех четвертьфиналов подряд, только чудом не превратившаяся в хотя бы один полуфинал (привет, «Барселона»), у миланцев – пять титулов за всю историю и не столь далекая победа (сезон-2006/07), у «горожан» – увесистый полуфинал в прошлом сезоне и королевские замашки на титул-2018/19. У «канониров» ушастых кубков нет, а последний полуфинал датирован 2009-м годом. Пояснения еще нужны?

Если победы – дело наживное и зачастую не самое важное в определении силы команд, то в Суперлигу должны брать из-за ультратоповых игроков. В «Арсенале» нет и таких. Со времен Анри никто из «пушкарей» не заскакивал хотя бы в тройку лучших в голосовании на «Золотой мяч». Даже FIFA 19 оценивает игроков «Арсенала» не на уровне ультратопов. У Пьер-Эмерика Обамеянга, лучшего «канонира» в игре, рейтинг не превышает 90 пунктов (87). По скиллам габонец не влезает даже в топ-40, а вот из ненавистного «Тоттенхэма» в числе лучших есть три парня (Эриксен, Кейн, Льорис).

Трансферные расценки и рынок в целом тоже играют не на стороне «Арсенала». В списке самых дорогих игроков мира лучший из лондонцев тоже Пьер-Эмерик Обамеянг, но он только 36-й. Совокупная же стоимость «пушкарей» только шестая в АПЛ и 12-я в мире. А еще из «Арсенала» игроки сбегают в другие клубы. Только в последние годы на «Эмирейтс» скорбили по Санчесу и Окслейд-Чемберлену, а до этого были Ван Перси, Фабрегас и даже Сонг. Игроки не котируют «Арсенал» на уровне мегатопа и всегда ищут альтернативу. Даже Рэмзи хочет сменить клуб и не продлевает контракт.

Новый (и пока успешный) сезон с Эмери лишь первый и все еще неуверенный шаг в сторону возвращения. «Арсенал» откровенно перебрал очков в стартовых турах (превзошли xG на 9,6 очков) и сейчас идет в топ-5 только благодаря календарю и удаче.

Четырнадцатиматчевая беспроигрышная серия не должна вводить в заблуждение. Эмери часто везло с заменами и ошибками соперников. Против «Ливерпуля», например, помог стабильнейший Алиссон. Бразильский кипер рванул наперерез Ляказетту в моменте с голом, но не понял, как остановить француза, и получил привет в дальний угол. На дистанции такие результативные ошибки нивелируются, но пока «Арсеналу» прет.

«Канонирам» пока рано диктовать условия наравне с «Реалом» и «Барселоной». «Канониры» – детишки в компании старших, которые могут только метать камни из-за спин взрослых и мощных друзей. Для возвращения приставки топ нужны титулы (не Кубки Англии), игроки и уважение в глазах игроков. Пока что «Арсеналу» до них далеко.

«Арсенал» – «Ливерпуль» – 1:1

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