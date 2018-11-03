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Футболисты «Лестера» попрощались с погибшим президентом перед матчем против «Кардифф Сити»

Футболисты «Лестера» попрощались с погибшим президентом перед матчем против «Кардиффом»
Eurosport

57 мин. назад

Сегодня все мы #TogetherForLeicester.

27 октября личный вертолет президента «Лестера» Вишая Шривадданапрабха с владельцем на борту потерпел крушение возле «Кинг Пауэр Стэдиум».

3 ноября «Лестер» поехал на первый официальный матч после гибели босса. «Лисы» вышли на игру с «Кардифф Сити» в майках с изображением Вишая.

Хмурые лица перед матчем. В такой день мало кому хочется улыбаться.

Минута молчания перед стартовым свистком.

«Арсенал» продемонстрировал красивый жест: в таких повязках футболисты выйдут на матч с «Ливерпулем».

  • Кипер «Лестера» Каспер Шмейхель был готов пойти в огонь ради спасения президента.
  • «Лестер» хочет переименовать стадион в честь Вишая.
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Погиб владелец «Лестера». Он написал чемпионскую сказку «лисиц» в 2016-м

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