Футболисты «Лестера» попрощались с погибшим президентом перед матчем против «Кардифф Сити»

27 октября личный вертолет президента «Лестера» Вишая Шривадданапрабха с владельцем на борту потерпел крушение возле «Кинг Пауэр Стэдиум».

3 ноября «Лестер» поехал на первый официальный матч после гибели босса. «Лисы» вышли на игру с «Кардифф Сити» в майках с изображением Вишая.

Хмурые лица перед матчем. В такой день мало кому хочется улыбаться.

Минута молчания перед стартовым свистком.

«Арсенал» продемонстрировал красивый жест: в таких повязках футболисты выйдут на матч с «Ливерпулем».

Кипер «Лестера» Каспер Шмейхель был готов пойти в огонь ради спасения президента.

«Лестер» хочет переименовать стадион в честь Вишая.

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Погиб владелец «Лестера». Он написал чемпионскую сказку «лисиц» в 2016-м