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Футболисты «Лестера» попрощались с погибшим президентом перед матчем против «Кардифф Сити»
Сегодня все мы #TogetherForLeicester.
27 октября личный вертолет президента «Лестера» Вишая Шривадданапрабха с владельцем на борту потерпел крушение возле «Кинг Пауэр Стэдиум».
3 ноября «Лестер» поехал на первый официальный матч после гибели босса. «Лисы» вышли на игру с «Кардифф Сити» в майках с изображением Вишая.
Хмурые лица перед матчем. В такой день мало кому хочется улыбаться.
Минута молчания перед стартовым свистком.
«Арсенал» продемонстрировал красивый жест: в таких повязках футболисты выйдут на матч с «Ливерпулем».
- Кипер «Лестера» Каспер Шмейхель был готов пойти в огонь ради спасения президента.
- «Лестер» хочет переименовать стадион в честь Вишая.
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