Грэй забил и сбросил футболку, чтобы почтить память погибшего босса, а рефери влепил ему желтую
Соцсети уже гудят от негодования.
«Лестер» провел первый матч после гибели президента – на выезде против «Кардифф Сити».
На 55-й минуте полузащитник «лис» Демарай Грэй размочил счет. Вместо празднования футболист скинул майку, чтобы была видна надпись «For Khun Vichai» («Для Куна Вишая»). Рефери Ли Проберт расценил жест как нарушение дисциплины и наградил англичанина желтой карточкой.
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- Личный вертолет Вишая Шривадданапрабхи упал и загорелся возле «Кинг Пауэр Стэдиум» 27 октября.
- «Лестер» планирует переименовать домашний стадион в честь погибшего босса.
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