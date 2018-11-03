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Грэй забил и сбросил футболку, чтобы почтить память погибшего босса, а рефери влепил ему желтую

Грэй забил и сбросил футболку, чтобы почтить память погибшего босса, а рефери влепил ему желтую
Eurosport

1 минуту назад

Соцсети уже гудят от негодования.

«Лестер» провел первый матч после гибели президента – на выезде против «Кардифф Сити».

На 55-й минуте полузащитник «лис» Демарай Грэй размочил счет. Вместо празднования футболист скинул майку, чтобы была видна надпись «For Khun Vichai» («Для Куна Вишая»). Рефери Ли Проберт расценил жест как нарушение дисциплины и наградил англичанина желтой карточкой.

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  • Личный вертолет Вишая Шривадданапрабхи упал и загорелся возле «Кинг Пауэр Стэдиум» 27 октября.
  • «Лестер» планирует переименовать домашний стадион в честь погибшего босса.
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